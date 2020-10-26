Странный неопознанный объект сняли с борта МКС

На борту Международной космической станции камеры зафиксировали неопознанный объект овальной формы, который мигает разноцветными огнями.

Кадры с неизвестным предметом появились в Сети. Мнения читателей разделились. Одни утверждают, что это космический мусор, который отражает свет. Другие уверены, что это НЛО.

Как полагают эксперты, на камеру попала не Луна и не планета, пишет Daily Star.

Напомним, что в августе этого года Российский космонавт Иван Вагнер вместе с полярным сиянием над Антарктидой случайно зафиксировал загадочный полет неопознанной «эскадрильи».