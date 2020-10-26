В стране и мире Омбудсмен Карабаха заявил о гибели мирного жителя при обстреле села Аветараноц Кирилл Васин По словам Бегларяна еще два человека получили ранения. © Фото: Арам Нерсесян, РИА Новости Омбудсмен непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Артак Бегларян сообщил о гибели мирного жителя при обстреле села Аветараноц. «Нарушая режим прекращения огня, Азербайджан наносит удары по гражданским поселениям. В результате ракетного удара по селу Аветараноц Аскеранского района погиб мирный житель, ранены двое мирных жителей», - говорится в сообщении на странице омбудсмена в Twitter. Соглашение о новом режиме гуманитарного прекращения огня на территории Нагорного Карабаха было достигнуто представителями Армении и Азербайджана при содействии США и вступило в силу 26 октября в 08.00 по местному времени. Позже стороны обвинили друг друга в обстрелах в нарушение договоренностей. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика