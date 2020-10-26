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Впечатляющее оружие: в США оценили российскую подлодку «Волхов»

Андрей Аркадьев
15:07 26.10.2020
Ранее стало известно, что подводная лодка передана в состав Военно-морского флота России.
Впечатляющее оружие: в США оценили российскую подлодку «Волхов»
© Фото: Минобороны России

Американское издание The National Interest оценило российскую дизель-электрическую подлодку  «Волхов». Авторы материала подчеркнули, что субмарина оснащена «впечатляющим оружием».

Отмечается, что на вооружении подлодок находятся торпеды калибра 533 миллиметра и ударный ракетный комплекс «Калибр», а за скрытность эти субмарины получили название «Черная дыра».

«Волхов» - вторая из шести подводных лодок проекта 636.3 («Варшавянка»), которые строятся для Тихоокеанского флота. Первую подлодку данного проекта «Петропавловск-Камчатский» приняли в состав ВМФ в ноябре прошлого года. Третья и четвертая субмарины - «Магадан» и «Уфа» - были заложены в ноябре.

Проект подводных лодок «Варшавянка» был начат в 1970-е годы. Название связано с тем, что экспортные варианты субмарин планировалось продавать в страны Варшавского договора. Подлодки этого проекта относятся к третьему поколению, имеют водоизмещение 3,95 тысячи тонн, скорость подводного хода - 20 узлов, глубину погружения - 300 метров, экипаж - 52 человека.

Это одни из самых бесшумных подлодок в мире, что достигается благодаря электрическому двигателю и особой конструкции корпуса. В НАТО из-за этого получили название «Черная дыра».

«Варшавянки» вооружены торпедами, минами, а также крылатыми ракетами, которые способны поражать наземные и воздушные цели на расстоянии до 1,5 тысячи километров. Именно эти подводные лодки нанесли в 2015 году удар по террористам в Сирии.

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