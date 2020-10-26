Отели в Сочи на зимний сезон забронированы до 90%

Отели в Сочи на зимний период забронированы до 90%. Такие цифры подтверждают заинтересованность туристов к активному горнолыжному отдыху в зимний сезон, сообщает администрация города.

Власти отмечают, что город начал активную подготовку к горнолыжному курортному сезону, который стартует 1 ноября.

«Мы уже видим устойчивый спрос на зимний курортный сезон. Бронь во многих отелях превысила 50%, а в некоторых - 90%. Очень важно ответственно подойти к вопросу подготовки инфраструктуры, в частности – техники для уборки снега и наледи на дорогах и тротуарах. Кроме этого, необходимо проконтролировать готовность всех транспортных узлов к приему туристов и возобновить работу оперативного штаба в горной местности», - говорится на сайте мэра Сочи Алексея Копайгородского.

Также известно, что подготовительные работы уже ведутся. В Краснополянском поселковом округе организован мониторинг объектов торговли и санаторно-курортного комплекса на наличие необходимых средств для противогололедных и снегоуборочных работ.

При необходимости в случае обильных осадков количество спецтехники и рабочих увеличат.