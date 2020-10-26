В «Яндексе» раскрыли статистику запросов властей о пользователях

Компания «Яндекс» раскрыла статистику запросов от органов государственной власти о пользовательских данных. Информация предоставлена за временной отрезок с января по июнь 2020 года.

В компании отметили, что предоставляют ровно столько данных, сколько необходимо для ответа на запрос. «Яндекс» подчеркнул, что вся информация передавалась в рамках действующего законодательства.

Согласно данным, опубликованным на сайте «Яндекса», с января по июнь было получено 15 376 запросов, при этом отказано в предоставлении данных по 2 468 из них. Больше всего запросов касались Почты и «Яндекс.Паспорта» (8 867), также в тройку вошли Такси (5 280 запросов) и Драйв (706 запросов).