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Экосистема восстанавливается: морские ежи и звезды на Камчатке вернулись в естественную среду обитания

Валентина Пескова
14:52 26.10.2020
Специалисты СК РФ, говоря о природном загрязнении Авачинского залива, отмечали, что в исследованиях пробы воды, почвы и морских гидробионтов тяжелых металлов обнаружено не было.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: R. Koenig, blickwinkel, Globallookpress

Исследователи лаборатории экологии и эволюционной биологии водных организмов Школы естественных наук ДВФУ отметили, что экологическая обстановка на Камчатке, по сравнению с тем, какая обстановка была еще неделю назад, начала быстро улучшаться.

Как отметил заведующий лабораторией Кирилл Винников, на поверхности воды уже не наблюдается пенообразования и цветения, а подводные дроны и наблюдения водолазов показали, что часть морских жителей уже вернулась в свои естественные места обитания.

«И морские ежи, и звезды, и ракообразные и актинии и вернулись в свои обычные формы без признаков заболеваний. Съемка и экспедиция на юг Камчатки подтвердили, что морские организмы чувствуют себя комфортно, их наблюдали в большом количестве в той воде, которая раньше была признана зараженной. Мы не можем сказать, что она уже вычищена до нуля, потому что в ходе съемки мы увидели, что какие-то определенные группы сильно пострадали. В частности, ежи. Но они обитают на разных глубинах, поэтому это не значит, что погибла вся популяция. Часть из них осталась в живом состоянии на больших глубинах и с течением времени они могут занять свои ниши на мелководье», - пояснил «Звезде» специалист.

Заведующий лабораторий все же подчеркнул, что окончательных выводов о сроках восстановления экологической обстановки на Камчатке никто из специалистов пока не делает. Но экосистема действительно восстанавливается, и это правда. А вот назвать время, когда она сможет полностью функционировать в прежнем объеме и вернуться в прежнее состояние, сейчас невозможно. Для этого нужно собирать данные, составлять математические модели и только потом давать экспертную оценку и говорить о сроках.

Ранее глава Минприроды Дмитрий Кобылкин также отметил, что ситуация на Камчатке, где произошла массовая гибель морских животных, улучшается. На месте продолжают работать водолазы, которые обследуют водоем.

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