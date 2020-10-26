В стране и мире Подозреваемый в убийстве преподавательницы вуза задержан в Санкт-Петербурге Светлана Головина Следователями возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ. © Видео: СК РФ © Фото: Алексей Иванов, ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Сотрудники Следственного комитета по Фрунзенскому району Санкт-Петербурга совместно с сотрудниками регионального управления МВД по подозрению в убийстве преподавателя вуза задержали мужчину 1984 года рождения. «Подозреваемый вечером 22 октября 2020 года, находясь в квартире одного из домов по улице Димитрова, на почве личных неприязненных отношений задушил свою знакомую. После чего, с целью сокрытия совершенного преступления отрезал потерпевшей большой палец правой руки для использования ее мобильного телефона», - рассказала помощник руководителя по взаимодействию со СМИ ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу Снежана Шабельник. Специалистами проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего. На данный момент решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения и предъявлении подозреваемому обвинения. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика