Подозреваемый в убийстве преподавательницы вуза задержан в Санкт-Петербурге
Сотрудники Следственного комитета по Фрунзенскому району Санкт-Петербурга совместно с сотрудниками регионального управления МВД по подозрению в убийстве преподавателя вуза задержали мужчину 1984 года рождения.
«Подозреваемый вечером 22 октября 2020 года, находясь в квартире одного из домов по улице Димитрова, на почве личных неприязненных отношений задушил свою знакомую. После чего, с целью сокрытия совершенного преступления отрезал потерпевшей большой палец правой руки для использования ее мобильного телефона», - рассказала помощник руководителя по взаимодействию со СМИ ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу Снежана Шабельник.
Специалистами проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего.
На данный момент решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения и предъявлении подозреваемому обвинения.