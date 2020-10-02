Трамп ушел на карантин в ожидании теста на коронавирус

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что ушел на карантин в ожидании теста на коронавирус в связи с тем, что у его советницы Хоуп Хикс был подтвержден COVID-19.

«Мы с первой леди ожидаем результатов своих тестов. Тем временем начнем наш процесс карантина!», - написал американский лидер в Twitter.

По последним данным, в мире число зараженных коронавирусом достигло 33 969 058 человек, из которых 23 637 164 выздоровели.

Накануне ученые рассказали о способности коронавируса становиться более заразным.

