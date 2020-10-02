Трамп ушел на карантин в ожидании теста на коронавирус
Накануне положительный результат на COVID-19 был выявлен у его советницы Хоуп Хикс.
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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что ушел на карантин в ожидании теста на коронавирус в связи с тем, что у его советницы Хоуп Хикс был подтвержден COVID-19.
«Мы с первой леди ожидаем результатов своих тестов. Тем временем начнем наш процесс карантина!», - написал американский лидер в Twitter.
По последним данным, в мире число зараженных коронавирусом достигло 33 969 058 человек, из которых 23 637 164 выздоровели.
Накануне ученые рассказали о способности коронавируса становиться более заразным.