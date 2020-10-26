Леонид Якубович допустил смену ведущего на «Поле чудес»

Знаменитый телевизионный деятель, актер, продюсер и сценарист, драматург Леонид Якубович, уже многие годы являющийся лицом программы «Поле чудес» не исключил возможность того, что кто-то сменит его в роли ведущего капитал-шоу.

Сама передача, как он указал, может продолжать свое существование и без него, стоящего у барабана. Якубович объяснил, что будущее программы определяется в первую очередь телезрителями и зависит от их заинтересованности.

«Незаменимых людей нет», - отметил ведущий в беседе с изданием «Подъем».

Широко известное шоу «Поле чудес», являющееся отечественной версией впервые вышедшего в США «Колеса фортуны», не так давно отмечало 30 лет на экранах страны. Кроме того, в этом же году 75-летний юбилей отметил и Леонид Якубович.