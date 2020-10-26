В Кремле сожалеют о словах Байдена про угрозу от России

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не согласны со словами Джо Байдена о том, что Россия представляет угрозу для Соединенных Штатов.

«Мы можем только сожалеть, что таким образом насаждается абсолютная ненависть к Российской Федерации, что наша страна позиционируется как какой-то противник», - сказал представитель Кремля.

Ранее кандидат в президенты США Джо Байден заявил, что самой главной угрозой для Вашингтона в международных делах является Россия.