Путин предложил НАТО взаимный отказ от ракет средней и меньшей дальности в Европе

Россия готова взять не развертывать на европейской части страны ракеты 9М729, если страны НАТО будут делать встречные шаги, заявил президент РФ Владимир Путин. Заявление главы государства опубликовано на сайте Кремля в понедельник, 26 октября.

«Оставаясь приверженной последовательной позиции о полном соответствии ракеты 9М729 требованиям ранее действовавшего договора о РСМД, Российская Федерация, тем не менее, готова в духе доброй воли и дальше не предпринимать развертывания на европейской части территории страны ракет 9М729, но только при условии встречных шагов со стороны стран НАТО, исключающих размещение в Европе вооружений, ранее запрещенных по договору о РСМД», - говорится в заявлении президента о дополнительных шагах по деэскалации обстановки в Европе в условиях прекращения действия ДРСМД.

Крылатая ракета 9М729 комплекса «Искандер-М», по мнению американской стороны, нарушает договор о ракетах средней и малой дальности. При этом российская сторона неоднократно заявляла о соблюдении всех требований этого документа.

В январе прошлого года Министерство обороны России продемонстрировало российским и зарубежным журналистам ракету 9М729, раскрыв ее характеристики. При этом военные атташе США и стран НАТО отказались от посещения данного брифинга.