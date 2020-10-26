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Правительство РФ продлило упрощенный порядок получения субсидий на оплату ЖКХ

Светлана Головина
13:31 26.10.2020
Соответствующее постановление было подписано Михаилом Мишустиным.
© Видео: ТРК ВС РФ "ЗВЕЗДА" © Фото: Виталий Белоусов, РИА Новости

Субсидии на оплату коммунальных услуг будут продлены до конца 2020 года, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на оперативном совещание с вице-премьерами.

Глава кабмина уточнил, что людям, у которых есть право на льготу, не нужно обращаться в органы соцзащиты, писать заявления и подтверждать свой доход, так как субсидии будут предоставляться автоматически.

«Изначально планировалось, что такой беззаявительный порядок будет действовать до начала октября. Но ситуация с коронавирусом остается непростой, поэтому правительство приняло решение продлить этот порядок. Тем более что среди получателей субсидий много людей старшего возраста. Им сейчас особенно нужно следить за здоровьем, принимать меры предосторожности, чтобы защитить себя от коронавируса», - сказал Мишустин.

Также премьер добавил, что субсидии будут предоставляться в том же размере, что и раньше, а уже в следующем году их пересмотрят.

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