В стране и мире В Нагорном Карабахе заявили о готовности соблюдать перемирие Алексей Курильченко Ранее об объявлении режима перемирия в регионе сообщили в госдепартаменте США. © Фото: Асатур Есаянц, РИА Новости Президент непризнанной Нагорно-карабахской республики Араик Арутюнян намерен соблюдать условия перемирия в Нагорном Карабахе. «Приветствую достигнутую при посредничестве США и с участием сопредседателей Минской группы ОБСЕ договоренность, подтверждающую обязательства сторон по исполнению гуманитарного прекращения огня, которое было согласовано 10 и 17 октября по инициативе президентов Российской Федерации и Французской Республики» - говорится в сообщении главы НКР на своей странице в Facebook. Недавно представители госдепартамента США объявили, что режим прекращения огня в Нагорном Карабахе вступит в силу в понедельник, в 08:00 по местному времени. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика