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Алиев: Баку пойдет в карабахском вопросе «до конца»

Валентина Пескова
13:21 26.10.2020
Как заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, карабахский конфликт в «замороженном» виде устраивал всех, кроме Баку.
Алиев: Баку пойдет в карабахском вопросе «до конца»
© Фото: mod.gov.az, Архив

Позиция Баку по карабахском вопросу остается неизменной, поэтому Азербайджан пойдет «до конца», защищая справедливость. Об этом сказал президент страны Ильхам Алиев в обращении к своему народу.

Глава государства предупредил, что в случае иностранной агрессии против Азербайджана Баку применит турецкие истребители F-16. По словам президента, журналисты в каждом интервью спрашивают у него, откуда у Азербайджана турецкие F-16.

«Я уже устал отвечать. Да у вас же есть спутники, вы что, не знаете, что мы делаем? Откройте и посмотрите - в воздухе или на земле сейчас F-16. Все знают, что они на земле, что они прибыли сюда на учения, а с началом войны тут остались», - заявил Алиев.

Как пояснил президент, истребители являются помощью Азербайджану от Турции. Но если если Турция проявит в отношении его страны агрессия, то «они увидят эти F-16», сказал Ильхам Алиев.

Глава Азербайджана пояснил, что в замороженном виде карабахский конфликт устраивал всех, кроме Баку. И в первую очередь был выгоден Армении.

«Ереван хотел такого результата: чтобы переговоры шли вечно, чтобы постоянно нас обманывать, чтобы эта проблема была заморожена, чтобы наши территории были всегда оккупированы», - заявил Алиев в ходе обращения к нации.

Однако теперь, по словам Алиева, Азербайджан создал «новую реальность» в Карабахе, с которой Еревану нужно будет считаться.

Глава МИД РФ Сергей Лавров сегодня заявил, что Москва призывает Турцию использовать свое влияние в интересах прекращения огня для начала содержательных переговоров по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе. С 26 октября в 8.00 (7.00 по московскому времени) в Нагорном Карабахе вступил в силу режим прекращения огня. Заявление об этом опубликовано на сайте Госдепартамента США после совместной встречи с главами МИД Армении и Азербайджана.

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