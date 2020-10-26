Извержение вулкана на Камчатке попало на видео

В понедельник, 26 октября, на склоне самого высокого в Евразии вулкана Ключевская сопка был обнаружен активный лавовый поток. Видео с места было опубликовано очевидцем в Сети.

На кадрах хорошо видно, как из кратера медленно вытекает раскаленная лава. Периодически появляются небольшие вспышки.

Напомним, что в апреле этого года сейсмологи уже фиксировали потоки лавы Ключевской сопки.

Возраст вулкана составляет примерно 7 тысяч лет, его высота - 4835 метров.