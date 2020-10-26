Кремль: Путин получает всю информацию по ситуации с коронавирусом в России

Российский президент Владимир Путин получает всю информацию по ситуации с коронавирусом в стране. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он напомнил, что на сегодняшний день работают оперативный штаб и информационный центр.

«Конечно, и по линии федерального центра, и по линии отдельных регионов вся информация главе государства докладывается», - отметил представитель Кремля.

Пресс-секретарь президента назвал эпидемиологический фон в стране «достаточно тяжелым». По словам Пескова, ситуация требует чрезвычайно энергичных усилий и от федерального правительства, и от правительств регионов.