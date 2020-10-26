В Коммунарке открыли крупнейший блок реанимации для лечения COVID-19

На базе самого основного центра РФ по борьбе с COVID-19 - городской клинической больницы №40 в поселке Коммунарка в Новой Москве - создан мощный резервный госпиталь на 1 200 коек. Как рассказал мэр Москвы Сергей Собянин, это сделано для того, чтобы обеспечить безусловное оказание медицинской помощи всем москвичам.

«Пятый мощный резервный госпиталь развернут в Коммунарке. Созданы 1 2оо коек, из которых сразу 300 отданы под самый крупный в стране реанимационный блок интенсивной терапии. Несмотря на то что это резервный и мобильный госпиталь, все сложнейшие инфраструктурные задачи в нем решены. Он обеспечен всем - водой, электроэнергией, теплом, канализацией, медицинскими газами», - сообщил градоначальник.

Как отметил Сергей Собянин, данный комплекс является одним из самых сложнейших из ранее созданных для лечения пациентов с COVID-19 и не уступает по сложности тому, который уже сделан в Вороновской больнице, а по мощностям его даже превосходит.

Мэр Москвы выразил надежду, что создание таких мощных резервных госпиталей даст городу прочный запас коечного фонда и гарантию того, что в ближайшее время не придется сокращать плановую помощь населению.