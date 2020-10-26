Эксперты прогнозируют новую вспышку COVID-19 зимой

Исследователи из Соединенных Штатов заявили, что вспышки инфекций, вызываемых респираторными вирусами, в числе которых грипп и коронавирусы, в разы увеличиваются зимой.

По словам специалистов, связано это с тем, что в холодное время года люди будут чаще взаимодействовать в помещениях с плохой вентиляцией.

Зимние условия в помещениях довольно благоприятны для вирусной стабильности, так как люди постоянно отапливают свои дома, иссушая воздух.

«Основным фактором увеличения распространения будет огромное количество людей, которые все еще восприимчивы к инфекции», - цитирует Nature Briefing эпидемиолога Рэйчел Бейкер.

На данный момент исследователи продолжают анализировать поведение нового коронавируса под воздействием погодных изменений и вероятности его перехода в сезонную инфекцию.

Однако специалисты напоминают, что независимо от времени года не стоит забывать о мерах безопасности - социальное дистанцирование, ношение масок и использование санитайзеров.