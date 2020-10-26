В стране и мире Путин назвал серьезной ошибкой выход США из договора о РСМД Андрей Аркадьев По словам российского президента, ДРСМД был важным элементом архитектуры международной безопасности. © Фото: Roman Vondrous, CTK, Globallookpress Выход США из договора о РСМД является серьезной ошибкой, растут риски развязывания гонки ракетных вооружений, заявил президент России Владимир Путин. «Считаем выход США из договора о РСМД, в результате чего он прекратил свое действие, серьезной ошибкой, которая усиливает риски развязывания гонки ракетных вооружений, роста конфронтационного потенциала и скатывания к неконтролируемой эскалации», - приводит его слова пресс-служба Кремля. Второго февраля прошлого года США начали процедуру выхода из ДРСМД, 2 августа договор прекратил свое существование. Вашингтон обвинил Москву в якобы нарушении ряда пунктов документа. Американская сторона заявила, что новые крылатые ракеты типа 9М729 «нарушают» положения договора. Уже 18 августа Пентагон провел испытания крылатой ракеты наземного базирования, дальность которой составила более 500 километров, что является запрещенной характеристикой в рамках ДРСМД. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика