«Союзмультфильм» представил нового Зайца из перезапуска «Ну, погоди!»

Творческая группа киностудии «Союзмультфильм» наконец создала образ Зайца, который будет выступать в качестве главного героя в перезапуске классического мультсериала «Ну, погоди!», премьера которого состоится уже этой зимой. Для того, чтобы найти нужное перевоплощение современного озорного героя, было создано более 30 вариаций образа.

Как объяснили в пресс-службе киностудии, художникам важно было найти баланс характерных черт персонажа, а также сохранить преемственность с классической версией.

«Традиционно в анимации образ положительного героя создать гораздо сложнее, чем образ отрицательного. Поэтому образ Зайчика нашим художникам пришлось поискать дольше. Было создано порядка 30 вариаций различных рисунков, а также отдельно ушек и лапок. Ведь стояла задача сохранить также аутентичность образа и некоторые детали - они будут оставаться узнаваемыми. То есть цвет глаз, например, у Зайца из перезапуска такой же, как и цвет глаз у Зайчика в классическом "Ну, погоди!"», - рассказала «Звезде» пресс-секретарь «Союзмультфильма» Марина Малыгина.

В целом образ нового Зайца получился более мягким: если современный Волк стал более угловатый и с заостренной прической, то у Зайца будут такие мягкие черты и круглые щечки. Н0, как заметил руководитель студии Борис Машковцев, персонаж по-прежнему будет не без присущих ему «хитринки» и находчивости».

Работу над ребутом «Ну, погоди!» «Союзмультфильм» начал в 2020 году. Мультфильм будет выполнен в технике 3D. Предполагается, что он будет не прямым продолжением классической версии, а актуальным прочтением истории погони Волка за Зайцем с сохранением традиционного бездиалогового жанра гэговой комедии.