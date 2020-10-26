Новый премьер-министр Японии намерен решить «проблему» Южных Курил

Пришедший на смену Синдзо Абэ новый премьер-министр Японии Есихидо Суга намерен продолжить переговоры с Россией и решить в конечном итоге «проблему» Южных Курил. Как завил Суга, в этом вопросе нужно поставить точку, чтобы не откладывать проблему «северных территорий» для решения будущим поколениям.

«Через искренний обмен мнениями на высшем уровне с Россией мы нацелены на всеобъемлющее развитие японо-российских отношений, в том числе по заключению мирного договора», - сказал Суга в своей программной речи в парламенте.

Напомним, Токио претендует на российские острова Кунашир, Шикотан и Хабомаи, считая их своими «северными территориями». Предшественник Суги Синдзо Абэ провел по этому вопросу 27 встреч с президентом РФ Владимиром Путиным, активно продвигая диалог с Россией.