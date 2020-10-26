Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Разговор о Главном»: посол Ирана в России рассказал о последствиях конфликта в Нагорном Карабахе

Лина Давыдова
12:42 26.10.2020
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе может иметь последствия не только для Азербайджана и Армении, но и для всего региона, считает посол Исламской Республики Иран в Российской Федерации Казем Джалали.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В Иране обеспокоены тем, что происходит в соседних с республикой странах. Особую озабоченность вызывает ситуация в Нагорном Карабахе. Об этом в эксклюзивном интервью «Звезде» рассказал чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в Российской Федерации Казем Джалали.
По мнению дипломата, война в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике может привести к очень серьезным последствиям для Азербайджана и Армении.

«Там идет война, и эта война, без сомнения, может привести к очень серьезным последствиям для обеих этих стран. В ходе войны инфраструктура этих стран будет уничтожена, погибнут люди, война нанесет огромный ущерб. Кроме того, нужно отметить, что эта война касается не только этих двух стран. Мы видим очень серьезные последствия для всего региона», - высказался Джалали.

Иран прилагает все усилия, чтобы этот конфликт был решен за столом переговоров. В частности, руководство республики неоднократно заявляло о готовности Тегерана быть посредником в урегулировании конфликта.

«И наш президент, и наш министр иностранных дел провели переговоры с обеими сторонами и заявили о готовности Ирана быть посредником в урегулировании этого конфликта. Нет сомнения, что присутствие любой транснациональной силы или террористической силы в регионе может еще больше осложнить текущий конфликт и создать новые угрозы. Поэтому мы видим лучшее решение проблемы в том, чтобы страны региона объединили свои усилия, чтобы решить этот кризис и не дать террористам сконцентрироваться в регионе», - пояснил дипломат.

Он также рассказал, какие действия предпринимаются в Иране для того, чтобы не допустить распространения террористов в регионе.

«Несомненно, наши правоохранительные силы, наши пограничники и наши военные очень бдительно наблюдают за ситуацией. Мы входим в число тех стран, которые очень тщательно следят за безопасностью. Мы делаем все, что считаем необходимым для того, чтобы защитить свои границы. При этом мы знаем, что присутствие террористов на Кавказе, может поставить под угрозу безопасность и стабильность всего региона», - подчеркнул Джалали.

Кому выгодно раскалять регион? Что делать с боевиками, которые скопились у границ Ирана? Почему американцы не уходят из Сирии и будет ли Тегеран мстить за убийство генерала Сулеймани? Полную версию эксклюзивного интервью с Каземом Джалали ведущей программы «Главное» Ольге Беловой смотрите в данном разделе на сайте телеканала «Звезда».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
12:48 В стране и мире
Кремль: Путин получает всю информацию по ситуации с коронавирусом в России
11:09 В стране и мире
Правительство Белоруссии заявило, что промышленные предприятия работают в штатном режиме
10:46 В стране и мире
Володин рассказал Путину о количестве заразившихся коронавирусом депутатов Госдумы
09:07 В стране и мире
В России провели более 57 миллионов тестов на коронавирус
08:50 В стране и мире
Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении нового перемирия в Карабахе
Популярное
Популярное
Российский квадрокоптер сможет получать энергию с земли, из воздуха и космоса
Видео
Воронка и куски искореженного железа: опубликованы кадры с борта взорвавшегося в Азовском море танкера
Особо опасна: нутрициолог рассказала о возможном вреде хурмы
Назван эффективный способ избавиться от похмелья
Видео
Житель Новосибирска застрял в мусоропроводе из-за выброшенного паспорта
«Вооруженный до зубов»: в США оценили модернизированный фрегат «Маршал Шапошников»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.