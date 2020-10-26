Богатырская сила: в Мурманске установили мировой рекорд по буксировке вручную парусника «Седов»

В Мурманске атлеты установили мировой рекорд по буксировке вручную парусника «Седов». Трое силачей сдвинули легендарный барк весом в семь тысяч тонн почти на три с половиной метра.

На установление рекорда ушло чуть больше минуты. Теперь достижение внесут в Книгу рекордов Гиннесса. Атлеты сдвинули парусник со второй попытки. Неделю назад им помешали погодные условия.

«Седов» - один из крупнейших в мире парусных учебных судов. Длина барка - 117,5 метра, площадь парусов - более четырех тысяч квадратных метров, водоизмещение - более семи тысяч тонн.

Парусник зашел в порт Мурманска 19 октября. «Седов» - участник кругосветного плавания учебного парусного флота Росрыболовства «Паруса мира», которое посвящено 200-летию открытия Антарктиды русскими мореплавателями и 75-летию Победы.