Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Богатырская сила: в Мурманске установили мировой рекорд по буксировке вручную парусника «Седов»

Андрей Аркадьев
11:34 26.10.2020
Первый раз трое силачей попытались сдвинуть парусник 19 октября, когда он прибыл в Мурманск. Но тогда им это не удалось из-за погодных условий.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В Мурманске атлеты установили мировой рекорд по буксировке вручную парусника «Седов». Трое силачей сдвинули легендарный барк весом в семь тысяч тонн почти на три с половиной метра.

На установление рекорда ушло чуть больше минуты. Теперь достижение внесут в Книгу рекордов Гиннесса. Атлеты сдвинули парусник со второй попытки. Неделю назад им помешали погодные условия.

«Седов» - один из крупнейших в мире парусных учебных судов. Длина барка - 117,5 метра, площадь парусов - более четырех тысяч квадратных метров, водоизмещение - более семи тысяч тонн.

Парусник зашел в порт Мурманска 19 октября. «Седов» - участник кругосветного плавания учебного парусного флота Росрыболовства «Паруса мира»,  которое посвящено 200-летию открытия Антарктиды русскими мореплавателями и 75-летию Победы.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
10:46 В стране и мире
Володин рассказал Путину о количестве заразившихся коронавирусом депутатов Госдумы
09:07 В стране и мире
В России провели более 57 миллионов тестов на коронавирус
08:50 В стране и мире
Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении нового перемирия в Карабахе
10:46 В стране и мире
Володин рассказал Путину о количестве заразившихся коронавирусом депутатов Госдумы
06:00 Армия
Видео
Группировка на Донгузе: в Оренбургской области стартовало крупнейшее учение ЦВО
Популярное
Популярное
Российский квадрокоптер сможет получать энергию с земли, из воздуха и космоса
Видео
Воронка и куски искореженного железа: опубликованы кадры с борта взорвавшегося в Азовском море танкера
Особо опасна: нутрициолог рассказала о возможном вреде хурмы
Назван эффективный способ избавиться от похмелья
Видео
Житель Новосибирска застрял в мусоропроводе из-за выброшенного паспорта
«Вооруженный до зубов»: в США оценили модернизированный фрегат «Маршал Шапошников»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.