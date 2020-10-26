В стране и мире Правительство Белоруссии заявило, что промышленные предприятия работают в штатном режиме Светлана Головина Накануне ряд местных СМИ сообщили о массовых забастовках работников. © Фото: Евгений Одиноков, РИА Новости Пресс-секретарь правительства Белоруссии Александра Исаева заявила, что по данным на утро 26 октября все предприятия реального сектора экономики республики работают в штатном режиме. «Все предприятия реального сектора экономики республики работают в штатном режиме. Производства не остановлены», - написала она на своей странице в Facebook. По словам Исаевой, ряд местных СМИ распространили информацию о якобы начавшихся забастовках на ведущих заводах Белоруссии. Напомним, что массовые уличные демонстрации в крупных городах республики продолжаются с 9 августа, когда стали известны результаты президентских выборов. Согласно данным ЦИК, победу на них одержал Александр Лукашенко. За него свои голоса отдали 80,1% голосовавших. Светлана Тихановская - представитель оппозиции и главный соперник Лукашенко на выборах, заручилась поддержкой 10,12% избирателей. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика