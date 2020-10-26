Ученые создали супербелую краску, способную охлаждать поверхности
В Университете Пердью Соединенных Штатов ученые создали новую супербелую краску, которая способна отражать 95,5% солнечного света.
Для создания краски были использованы наполнители из карбоната кальция, которые позволяют минимизировать количество ультрафиолетового света.
Ученые полагают, что данная разработка имеет большой спектр применений, в том числе предотвращает перегрев наружного телекоммуникационного оборудования, помогает уменьшить изменение климата, вызванное кондиционированием воздуха и другими охлаждающими технологиями.
«Во время испытаний новый акрил оставался на 10 градусов ниже окружающей температуры ночью и на 1,7 градуса ниже днем на пике солнечной активности», - пишет Daily Mail.
В ближайшее время специалисты продолжат исследования супербелой краски, чтобы определить ее устойчивость к пыли, воде и моющим средствам.