В стране и мире Володин рассказал Путину о количестве заразившихся коронавирусом депутатов Госдумы Светлана Головина На данный момент принимаются все необходимые меры, чтобы сохранить работоспособность парламента. © Фото: duma.gov.ru На встрече с Владимиром Путиным председатель Государственной думы Вячеслав Володин сообщил, что коронавирусом болеет или уже переболел 91 депутат. «На больничной койке 38 депутатов, один в реанимации», - отметил он. По словам Володина, на данный момент принимаются все необходимые меры, чтобы сохранить работоспособность парламента. В ходе встречи президент поблагодарил депутатов за ритмичную законотворческую работу. «Это большая позитивная работа, которая в высшей степени востребована и проводится с хорошим очень результатом», - сказал Путин. По последним данным, число зараженных коронавирусом в России превысило 1,55 миллиона человек. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика