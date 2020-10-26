Володин рассказал Путину о количестве заразившихся коронавирусом депутатов Госдумы
На данный момент принимаются все необходимые меры, чтобы сохранить работоспособность парламента.
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На встрече с Владимиром Путиным председатель Государственной думы Вячеслав Володин сообщил, что коронавирусом болеет или уже переболел 91 депутат.
«На больничной койке 38 депутатов, один в реанимации», - отметил он.
По словам Володина, на данный момент принимаются все необходимые меры, чтобы сохранить работоспособность парламента.
В ходе встречи президент поблагодарил депутатов за ритмичную законотворческую работу.
«Это большая позитивная работа, которая в высшей степени востребована и проводится с хорошим очень результатом», - сказал Путин.
По последним данным, число зараженных коронавирусом в России превысило 1,55 миллиона человек.