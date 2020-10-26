Начальнику службы таможни предъявлено обвинение в коррупции

ГУ СК РФ по Москве возбудил уголовное дело за получение взятки в отношении начальника службы таможенного контроля после выпуска товаров Московской таможни Центрального таможенного управления Федеральной таможенной службы РФ, полковника таможенной службы Сергея Цуканова. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в крупном размере»).

По данным следствия, в октябре 2020 года Цуканов, который является еще и заместителем начальника таможни, получил взятку в 500 тысяч рублей от представителей торговой компании. За эти деньги начальник службы таможенного контроля пообещал ускорить допуск представителей коммерческой организации к товарам, которые были изъяты во время проверки его сотрудниками.

В ходе совместной работы следователей ГСУ СК России по городу Москве и сотрудников ФСБ России фигурант был задержан. Ведется следствие, которое должно установить всех других лиц, возможно причастных к совершению преступления.