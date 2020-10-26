СК задержал фигурантов дела о мошенничестве с недвижимостью семьи Баталова
Сотрудники Следственного комитета России по городу Москве предъявили обвинение двум фигурантам уголовного дела по факту мошенничества с имуществом семьи актера Алексея Баталова.
«Фигуранты задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ, с ними проводятся необходимые следственные действия. В ближайшее время им будет избрана мера пресечения», - уточняется в сообщении на сайте ведомства.
На данный момент расследование продолжается. Проводятся необходимые судебные экспертизы, в том числе почерковедческая.
В целях предотвращения совершения противоправных действий на спорное имущество наложен арест.
О том, что вдова и дочь Алексея Баталова обманным путем лишились доли в четырехкомнатной квартире, мастерской актера, двух квартир и крупной денежной суммы, стало известно в сентябре этого года.