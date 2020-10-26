В стране и мире СК задержал фигурантов дела о мошенничестве с недвижимостью семьи Баталова Светлана Головина В целях предотвращения совершения противоправных действий на спорное имущество наложен арест. © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Сотрудники Следственного комитета России по городу Москве предъявили обвинение двум фигурантам уголовного дела по факту мошенничества с имуществом семьи актера Алексея Баталова. «Фигуранты задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ, с ними проводятся необходимые следственные действия. В ближайшее время им будет избрана мера пресечения», - уточняется в сообщении на сайте ведомства. На данный момент расследование продолжается. Проводятся необходимые судебные экспертизы, в том числе почерковедческая. В целях предотвращения совершения противоправных действий на спорное имущество наложен арест. О том, что вдова и дочь Алексея Баталова обманным путем лишились доли в четырехкомнатной квартире, мастерской актера, двух квартир и крупной денежной суммы, стало известно в сентябре этого года. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика