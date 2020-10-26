В поисках пропавших при ЧП на танкере в Азовском море обследовано 916 кв. км территории

Специалисты обследовали более 910 квадратных километров акватории и береговой линии, продолжая поиски троих пропавших членов экипажа танкера «Генерал Ази Асланов» в Азовском море.

«Всего морскими судами, авиацией и наземными группами обследована территория общей площадью 916 квадратных километров, в том числе 65 квадратных километров за минувшие сутки», - цитирует представителя экстренных служб РИА Новости.

По предварительным данным Росморречфлота, танкер, на котором произошел взрыв 24 октября, шел пустым в Ростов-на-Дону. Взрыв на нем могли вызвать пары нефтепродуктов. Трех членов экипажа, которых сейчас ищут, после ЧП взрывной волной выбросило за борт.

Оставшихся десять человек спасло проходящее мимо судно «Сириус», их состояние удовлетворительное. У самого судна повреждена палуба, танкер отбуксирован на якорную стоянку в район порта «Кавказ».