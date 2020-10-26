Флот США успешно испытал доставку груза с помощью дрона: видео

В сети опубликовано видео тестовой доставки груза на подводную лодку с помощью квадрокоптера. Для испытания использовалась американская стратегическая подводная лодка «Генри М. Джексон» класса «Огайо», расположенная в районе Гавайских островов.

Сообщается, что с помощью дронов можно доставлять небольшие грузы - медикаменты, продукты питания или носители информации. Какой конкретно груз получили военные в ходе испытаний - неизвестно. Старт дрона был совершен с небольшого судна, расположенного недалеко от субмарины.

Доставка с помощью дрона может обходиться армии значительно дешевле, чем использование вертолетов или катеров. Однако такой способ имеет существенный недостаток – для получения груза требуется перевести подлодку в надводное положение. В совокупности с близким расположением корабля, который является стартовой площадкой для дрона, это может увеличить шансы на обнаружение подлодки.