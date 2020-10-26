На Украине забыли внести в бюллетень фамилию кандидата в депутаты

На Украине в Харьковской области фамилию одного из кандидатов на должность депутата на местных выборах забыли отразить в бюллетене.

Указанное нарушение произошло в Циркуновской объединенной территориальной общине. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают подробности случившегося.

По факту инцидента открыто уголовное дело, предполагающее санкции до трех лет ограничения или лишения свободы. Об этом сообщается на официальном сайте регионального отделения полиции Украины.

Кроме того, в процессе расследования следователями были внесены данные в Единый реестр досудебных расследований по статье, максимальным наказанием за которую является тюремное заключение на срок до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 5 лет.