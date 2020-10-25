Угрожавшие экипажу танкера на Ла-Манше задержаны
Семь членов экипажа судна не пострадали.
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Министерство обороны Великобритании сообщило о задержании безбилетных пассажиров из Нигерии, которые словесно угрожали экипажу нефтяного танкера Nave Andromeda в проливе Ла-Манш.
«Вооруженные силы установили контроль над судном и семь человек были задержаны. Полицейское расследование будет продолжено. Первоначальные данные подтверждают, что экипаж в целости и сохранности» - сообщается на странице ведомства в Twitter.
Ранее агентство РИА Новости сообщило, что безбилетные пассажиры на танкере начали угрожать экипажу нефтяного танкера. После этого команда корабля подала сигнал бедствия и бросила якорь у острова Уайт. К разрешению конфликта были привлечены военные Великобритании.