В стране и мире Угрожавшие экипажу танкера на Ла-Манше задержаны Алексей Курильченко Семь членов экипажа судна не пострадали. © Фото: flickr Министерство обороны Великобритании сообщило о задержании безбилетных пассажиров из Нигерии, которые словесно угрожали экипажу нефтяного танкера Nave Andromeda в проливе Ла-Манш. «Вооруженные силы установили контроль над судном и семь человек были задержаны. Полицейское расследование будет продолжено. Первоначальные данные подтверждают, что экипаж в целости и сохранности» - сообщается на странице ведомства в Twitter. Ранее агентство РИА Новости сообщило, что безбилетные пассажиры на танкере начали угрожать экипажу нефтяного танкера. После этого команда корабля подала сигнал бедствия и бросила якорь у острова Уайт. К разрешению конфликта были привлечены военные Великобритании. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика