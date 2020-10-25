В Росморречфлоте оценили безопасность акватории после взрыва на танкере в Азовском море

Утечки топлива и нефтепродуктов с поврежденного взрывом танкера «Генерал Ази Асланов» нет. Об этом сообщили в Росморречфлоте.

«Мы не видим в акватории следов поступления нефтепродуктов или утечки топлива», - сказал собеседник РИА Новости.

В Азовском море продолжают искать людей, которых вечером 24 октября в результате взрыва паров нефтепродуктов на судне выбросило за борт. Поиски после происшествия начали исследовательское судно «Импульс» и спасательный катер «Александр Сизонцев».

«Ночью поиски продолжались. С часу ночи до трех ночи работал вертолет МЧС, взлетевший в Симферополе. Людей не обнаружено», – рассказал «Звезде» представитель Росморречфлота.

Он добавил, что проводятся водолазные работы по осмотру подводной части корпуса судна.

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По предварительным данным, на танкере взорвались пары нефтепродуктов. На момент инцидента судно шло пустым в Ростов-на-Дону. Десятерых членов экипажа спасло проходящее мимо судно «Сириус». Три человека, которых выбросило за борт, считаются пропавшими без вести. Поврежденный танкер отбуксирован на якорную стоянку в район порта «Кавказ».