Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В СК рассказали подробности расследования убийства депутата под Выборгом

Виктория Ивашечкина
09:38 25.10.2020
По словам представителя ведомства, в ближайшее время будут осмотрены жилой дом и другие помещения, который принадлежали погибшему.
В СК рассказали подробности расследования убийства депутата под Выборгом
© Фото: Zamir Usmanov, Global Look Press

Руководитель СУ СК РФ по Ленинградской области Сергей Сазин рассказал о подробностях убийства депутата Александра Петрова под Выборгом.

Напомним, по данным следствия, вечером в субботу, 24 октября, неизвестный совершил выстрел из огнестрельного оружия в область груди 61-летнего депутата, находившегося на территории своего дома под Выборгом в Ленинградской области. 

«Следователем отдела по расследованию особо важных дел незамедлительно было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство по найму». Проводится в настоящее время осмотр места происшествия», - подчеркнул Сазин.

Он также уточнил, что на месте происшествия находятся сотрудники СУ СК по Ленинградской области, а также криминалисты. Спустя несколько часов прибыли сотрудники криминального центра.

«Уже по версии следствия можно сказать, что предположительно выстрел производился с берега реки огнестрельным оружием в боковую поверхность тела потерпевшего», - отметил представитель СК.

По его словам, в ближайшее время будут также осмотрены жилой дом и другие помещения, принадлежавшие погибшему. Обстоятельства произошедшего выясняются.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
09:52 В стране и мире
В Росморречфлоте оценили безопасность акватории после взрыва на танкере в Азовском море
06:44 В стране и мире
В двенадцать регионов РФ придет опасная погода с мокрым снегом и ветром
06:40 В стране и мире
Второй вертолет вылетит на поиски пропавших в Азовском море моряков
05:55 Спорт
«Очень скоро»: Хабиб пообещал вернуться на вершину ММА в качестве тренера
04:13 В стране и мире
Подсчитано число взрывов на орбите с начала космической эры
Популярное
Популярное
Видео
«Полная потеря управления»: переговоры диспетчерской службы и танкера после взрыва на борту в Азовском море
Названа наиболее вредная во время удаленки еда
Видео
Житель Новосибирска застрял в мусоропроводе из-за выброшенного паспорта
«Вооруженный до зубов»: в США оценили модернизированный фрегат «Маршал Шапошников»
Последствия взрыва пушки танка показали на фото
Ученые раскрыли загадку самой страшной катастрофы в истории Земли
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.