В СК рассказали подробности расследования убийства депутата под Выборгом

Руководитель СУ СК РФ по Ленинградской области Сергей Сазин рассказал о подробностях убийства депутата Александра Петрова под Выборгом.

Напомним, по данным следствия, вечером в субботу, 24 октября, неизвестный совершил выстрел из огнестрельного оружия в область груди 61-летнего депутата, находившегося на территории своего дома под Выборгом в Ленинградской области.

«Следователем отдела по расследованию особо важных дел незамедлительно было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство по найму». Проводится в настоящее время осмотр места происшествия», - подчеркнул Сазин.

Он также уточнил, что на месте происшествия находятся сотрудники СУ СК по Ленинградской области, а также криминалисты. Спустя несколько часов прибыли сотрудники криминального центра.

«Уже по версии следствия можно сказать, что предположительно выстрел производился с берега реки огнестрельным оружием в боковую поверхность тела потерпевшего», - отметил представитель СК.

По его словам, в ближайшее время будут также осмотрены жилой дом и другие помещения, принадлежавшие погибшему. Обстоятельства произошедшего выясняются.