Собянин выразил надежду на снижение заболевание COVID-19 в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что прошедшие две недели дают надежду, что динамика коронавируса в столице будет снижаться.

«Прошедшие две недели выявили, с одной стороны, рекорд по заболеваемости, с другой стороны, надежду, что динамика будет снижаться», - подчеркнул мэр в эфире телеканала «Россия 1».

Также Собянин сообщил, что меры властей по борьбе с распространением COVID-19 адекватно восприняты и выполняются большинством москвичей. Мэр напомнил, что хронически больные и пожилые переведены на домашний режим, также более одного миллиона человек перешли на «удаленку».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в столице достаточно коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Более половины из них находятся в резерве на случай резкого роста числа госпитализаций. При этом он подчеркнул, что на сегодняшний день нет необходимости введения в Москве дополнительных ограничительных мер на фоне пандемии.