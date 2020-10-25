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Собянин выразил надежду на снижение заболевание COVID-19 в Москве

Виктория Ивашечкина
08:51 25.10.2020
Также столичный мэр сообщил, что москвичи адекватно восприняли меры властей по борьбе с распространением коронавируса.
Собянин выразил надежду на снижение заболевание COVID-19 в Москве
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что прошедшие две недели дают надежду, что динамика коронавируса в столице будет снижаться.

«Прошедшие две недели выявили, с одной стороны, рекорд по заболеваемости, с другой стороны, надежду, что динамика будет снижаться», - подчеркнул мэр в эфире телеканала «Россия 1».

Также Собянин сообщил, что меры властей по борьбе с распространением COVID-19 адекватно восприняты и выполняются большинством москвичей. Мэр напомнил, что хронически больные и пожилые переведены на домашний режим, также более одного миллиона человек перешли на «удаленку».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в столице достаточно коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Более половины из них находятся в резерве на случай резкого роста числа госпитализаций. При этом он подчеркнул, что на сегодняшний день нет необходимости введения в Москве дополнительных ограничительных мер на фоне пандемии.

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