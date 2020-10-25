Названы наиболее популярные города России для встречи Нового года

Эксперты рассказали о наиболее популярных российских городах в РФ, в которых россияне собираются встречать Новый год.

На новогодние праздники, согласно данным исследования, большое количество билетов было приобретено в Сочи, Краснодар, Калининград, Москву и Санкт-Петербург. Помимо этого, путешественников привлекают Минеральные Воды, Симферополь, Уфа, Ростов-на-Дону и Новосибирск, передает RT.

При этом, как отмечается в исследовании сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, средняя стоимость билета на новогодний период значительно снизилась. Так, в авиапутешествие по России можно отправиться за 5,9 тысячи рублей, тогда как в 2019 году оно обошлось бы минимум в 7,7 тысячи рублей.

Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали, что Краснодарский край, Санкт-Петербург, Москва, Крым, Турция и Ставрополье стали самыми востребованными направлениями для предстоящего новогоднего отдыха россиян.