Вирусолог спрогнозировал сроки окончания пандемии коронавируса

Российский вирусолог и профессор Виктор Зуев рассказал, что ситуация с пандемией коронавируса может значительно улучшиться к лету 2021 года. По словам специалиста, все дело в теплом воздухе, которого боятся вирусы. Также, по словам Зуева, заболеваемости будут способствовать усиление масочного режима и вакцинация.

«Думаю, что в июле будут значительные улучшения. Известно, что пневмотропные вирусы боятся тепла», — рассказал вирусолог.

Он также подчеркнул, что в последнее время увеличилось число переболевших и бессимптомников. Эти показатели говорят об укреплении коллективного иммунитета. Однако, по мнению Зуева, вирус будет подвергаться изменениям и может в будущем иметь несколько мутаций, передает «360».

Также Зуев напомнил о необходимости ношения маски при общении с людьми, в метро, кино, торговых центрах и транспорте.

Ранее сообщалось о том, что Российский Центр мониторинга биологических рисков создал математическую модель протекания пандемии коронавируса в России. Таким образом, ученым удалось рассчитать точную дату окончания пандемии COVID-19 в стране - 16 декабря 2021 года.