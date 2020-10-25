На Украине захотели взыскать с России миллиарды долларов
Украина может «насчитать» России компенсацию в миллиарды долларов, заявил депутат Кира Рудик.
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В Верховной Раде разрабатывают законопроект, предписывающий подсчитать компенсацию от Москвы за «нанесенный ущерб». Об этом заявила глава партии «Голос» Кира Рудик на форуме по безопасности в Киеве.
«Нужен такой закон – подсчитывать, какие убытки Россия наносит Украине», – сказала она.
По словам Рудик, Украина может «насчитать» России компенсацию в миллиарды долларов, уточняет РИА Новости.
Ранее в Верховной раде рассказали, из-за чего может погибнуть Украина.