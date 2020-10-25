«Никуда не денется»: вирусолог рассказал о распространении коронавируса в ближайшие годы

Коронавирус в ближайшие годы будет регулярно напоминать о себе. Об этом заявил врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков.

«В ближайшие несколько лет случаи коронавируса точно будут. Коронавирус никуда не денется», – сказал он РИА Новости.

В России за прошлые сутки выявили 16 521 случай инфицирования COVID-19. Всего в стране с начала пандемии заболело порядка 1,5 млн человек.

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