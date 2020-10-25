В двенадцать регионов РФ придет опасная погода с мокрым снегом и ветром

Двенадцать российских регионов в ближайшие дни ожидает опасная погода. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Как отметил синоптик, наиболее дискомфортная погода ждет жителей Приморья, Курильских островов, Камчатки и Сахалина. Из-за активности циклонов в эти регионы придут дожди и мокрый снег, также ожидается усиление ветра до 30 метров в секунду, передает ТАСС слова метеоролога.

Кроме того, гололед и сильный ветер прогнозируется в Хабаровском крае, Амурской области и Еврейской автономной области. Опасная погода сложится также в Новосибирской, Иркутской и Кемеровских областях, республиках Алтай и Тыва.

Вместе с тем ранее стало известно, что в большинстве регионов России конец октября ознаменуется теплой погодой выше климатической нормы. Теплые воздушные массы с юга будут на европейской территории, на азиатской территории - очень теплые массы с Тихого океана. Ожидается, что температурный фон на европейской части страны будет выше на четыре градуса, на азиатской - на четыре.