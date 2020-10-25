Второй вертолет вылетит на поиски пропавших в Азовском море моряков

Второй спасательный вертолет вылетит в район поиска трех моряков после взрыва на танкере «Генерал Ази Асланов» в Азовском море. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Подъем вертолета с оперативной группой запланирован на 8:00 мск, он вылетит из Геленджика. Первый вертолет Ми-8 с тремя спасателями на борту вылетел из Симферополя в 23:55 мск, уточнил представитель ведомства Никита Гавриляк.

Взрыв на нефтяном танкере под российским флагом, следовавшем без груза, произошел вечером 24 октября. Десять членов экипажа спасены, трое числятся пропавшими без вести.