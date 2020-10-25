В стране и мире Власти выплатят компенсации пострадавшим от мощного циклона на Сахалине Иван Линдеманн Об этом заявил губернатор региона Валерий Лимаренко. © Фото: Страница новостей, ВКонтакте Жильцы подтопленных домов на Сахалине получат денежную компенсацию. Об этом заявил губернатор региона Валерий Лимаренко. «Из муниципального бюджета жители затопленных домов получат по 10 тысяч рублей на человека - до 50 тысяч рублей на семью…. Многодетные и малоимущие семьи получат дополнительную финансовую поддержку из областного бюджета по линии министерства социальной защиты», - написал глава региона в своем официальном канале в Telegram. Дополнительно все пострадавшие получат помощь в просушке подтопленных строений. Специалисты уже приступили к откачке воды. Ранее в Сахалинской области и на Курильских островах прошел мощный циклон с сильными дождями. Уровень воды достиг критических значений, были подтоплены десятки домохозяйств, размыты несколько дорог и мостов. Наиболее сильно пострадал Смирныховский район. Власти объявили режим чрезвычайной ситуации. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика