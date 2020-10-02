Проценко объяснил рост заболеваемости коронавирусом в Москве

Главврач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко представил свое объяснение роста числа заражений коронавирусной инфекцией среди жителей столицы.

В первую очередь, как отметил специалист, горожане «расслабились» и перестали ответственно относиться к ношению масок и поддержанию чистоты рук.

Помимо этого, жители столицы вновь стали практиковать традиционные формы приветствия, такие как рукопожатия и объятья, что повлекло за собой постоянные инциденты нарушения безопасной дистанции и, как следствие, увеличения шансов заразиться COVID-19.

Кроме того, большую роль сыграло возращение многих работников к офисному формату деятельности и возобновление очных занятий в школах.

«Все это вместе и дало то, что мы с напряжением ожидали», - подытожил он в интервью «РИА Новости».

Ранее глава города Сергей Собянин указал, что ситуация с ростом заболеваемости в Москве крайне серьезна и уже должна считаться критичной.