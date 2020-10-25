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Сальса и тайский бокс: в сирийском Алеппо прошел первый после войны выпуск спортивного техникума

Алексей Алексеев
05:19 25.10.2020
Всего было подготовлено 130 девушек и 15 мужчин, которые стали дипломированными инструкторами.
Сальса и тайский бокс: в сирийском Алеппо прошел первый после войны выпуск спортивного техникума
© Фото: ТРК "Звезда"

В сирийском Алеппо прошел первый после войны выпуск студентов спортивного техникума. Всего было подготовлено 130 девушек и 15 мужчин, ставших дипломированными инструкторами, в том числе и таких экзотических для мусульманского общества танцев, как сальса и кизомба.

Васиму Хашану 40 лет и он студент второго курса спортивного техникума в Алеппо. После выпуска будет лицензированным инструктором по тайскому боксу и латиноамериканским танцам. У тех, кто поступил раньше, сегодня выпускной. Никто из них не останется без работы. На специалистов, отвечающих за досуг жителей, сейчас вновь появляется спрос.

«Нужно понимать психологию людей, которые разучились посвящать время себе и своим увлечениям. Всего лишь нужно общаться с ними по-доброму, с улыбкой и тогда все получится», - пояснил студент техникума  Васим Хашан.

На сцене выступают выпускницы, дипломированные преподаватели экзотического африканского танца кизомба. К ним приковано внимание всех без исключения гостей, в том числе и высокопоставленных. На выпускном вечере присутствует губернатор провинции. Но как бы экстравагантно на первый взгляд не выглядело происходящее на сцене, все в рамках приличий.

«Наши арабские женщины продолжают сидеть дома, занимаются мужьями и детьми. Мы сможем предложить им досуг, причем все нормы ислама будут соблюдены. Женщины смогут заниматься аэробикой и танцами в залах, куда посторонние мужчины зайти не смогут», - объяснила Хиба Саид.

Люди в Алеппо начинают чувствовать себя в безопасности. Каждый день появляются новые предприятия, растет торговля. Удовлетворив свои базовые потребности, человек начинает стремиться к духовному и физическому развитию, а это верный признак того, что жизнь в городе возвращается в мирное русло.

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