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Названа наиболее вредная во время удаленки еда

Иван Линдеманн
04:56 25.10.2020
Чтобы избежать опасных последствий для организма, врач-диетолог порекомендовала отказаться от фастфуда.
Названа наиболее вредная во время удаленки еда
© Фото: Panoramic, Globallookpress

Когда человек заказывает готовую еду, шансы получить вредный продукт повышаются: отсутствует контроль процесса приготовления и выбора ингредиентов. Об этом рассказал врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова.

Она посоветовала россиянам при доставке выбирать еду средиземноморской кухни с большим количеством овощей и морепродуктов.

«Там хотя бы присутствует большое обилие клетчатки во всех основных компонентах. Конечно, иногда встречается перебор по растительным жирам, но в целом я бы отдала предпочтение именно этим блюдам», - объяснила врач.

Чтобы избежать опасных последствий для организма во время удаленки, Дианова порекомендовала отказаться от фастфуда.

«Если люди постоянно сидят дома и его потребляют, то потом они познакомятся со мной, с другими диетологами и с хирургами», - сказала гастроэнтеролог в интервью радио Sputnik.

Также не стоит заказывать высококалорийные продукты. Если сочетать их с алкоголем, то могут возникнуть проблемы с поджелудочной железой.

«Если мы говорим про пиццу и всякие пирожки, то однозначно нет. Люди на самоизоляции будут от такой еды полнеть. А из-за фастфуда с алкоголем у меня масса пациентов с серьезными случаями панкреатита. Поджелудочная железа, кстати, дает самые сильные боли в желудочно-кишечном тракте», - отметила специалист.

По словам врача, из-за употребления высококалорийных жирных блюд может случиться сильный приступ панкреатита.

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