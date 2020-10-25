В стране и мире Названа наиболее вредная во время удаленки еда Иван Линдеманн Чтобы избежать опасных последствий для организма, врач-диетолог порекомендовала отказаться от фастфуда. © Фото: Panoramic, Globallookpress Когда человек заказывает готовую еду, шансы получить вредный продукт повышаются: отсутствует контроль процесса приготовления и выбора ингредиентов. Об этом рассказал врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова. Она посоветовала россиянам при доставке выбирать еду средиземноморской кухни с большим количеством овощей и морепродуктов. «Там хотя бы присутствует большое обилие клетчатки во всех основных компонентах. Конечно, иногда встречается перебор по растительным жирам, но в целом я бы отдала предпочтение именно этим блюдам», - объяснила врач. Чтобы избежать опасных последствий для организма во время удаленки, Дианова порекомендовала отказаться от фастфуда. «Если люди постоянно сидят дома и его потребляют, то потом они познакомятся со мной, с другими диетологами и с хирургами», - сказала гастроэнтеролог в интервью радио Sputnik. Также не стоит заказывать высококалорийные продукты. Если сочетать их с алкоголем, то могут возникнуть проблемы с поджелудочной железой. «Если мы говорим про пиццу и всякие пирожки, то однозначно нет. Люди на самоизоляции будут от такой еды полнеть. А из-за фастфуда с алкоголем у меня масса пациентов с серьезными случаями панкреатита. Поджелудочная железа, кстати, дает самые сильные боли в желудочно-кишечном тракте», - отметила специалист. По словам врача, из-за употребления высококалорийных жирных блюд может случиться сильный приступ панкреатита. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика