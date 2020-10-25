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В МЧС раскрыли подробности спасения танкера в Азовском море

Тамара Астапенкова
03:40 25.10.2020
Пожар с последующим взрывом на танкере «Генерал Ази Асланов» произошли в субботу.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: МЧС России

Десять человек – членов экипажа терпящего бедствие в Азовском море танкера «Генерал Ази Асланов» спасены и находятся на вспомогательных судах. Три человека по-прежнему числятся пропавшими без вести. Об этом рассказал «Звезде» начальник ГУ МЧС России по Краснодарскому краю генерал-лейтенант внутренней службы Олег Волынкин.

«Сейчас вылетел из города Керчи и работает вертолет МЧС России. В 7 часов утра также планируется вылет вертолета МЧС России из города Геленджика со спасателями для организации поиска и спасения возможных пострадавших, а также осмотра места происшествия на предмет возможного разлива нефтепродуктов», - пояснил Волынкин.

Он уточнил, что состояние спасенных моряков удовлетворительное, госпитализация им не требуется. Оперативная группа ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю организовала работу с органами исполнительной власти города Темрюк для организации поиска в береговой черте, добавил Волынкин.

«Танкер находится на плаву, крен практически отсутствует, порядка 3 – 7 градусов. Работают мотопомпы по откачке. Решение по его дальнейшей транспортировке принимает собственник – либо в порт Кавказ, либо в порт приписки Ростов», - сказал начальник ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Волынкин пояснил, что танкер «Генерал Ази Асланов» разгрузился в порту Кавказ и шел в Ростов, совершал плановый рейс. Судно, прошедшее ремонтные работы, находилось в исправном состоянии.

«Причину взрыва будет определять комиссия и специальные органы для этого предназначеные», - пояснил Волынкин.

Он уточнил, что к месту происшествия вышли судна с боновыми заграждениями, но они пока не понадобились, поскольку темно и на море усилились волнения до четырех баллов.

Пожар с последующим взрывом на танкере «Генерал Ази Асланов» произошли в субботу, 24 октября. По предварительным данным Росморречфлота, взорвались пары нефтепродуктов.

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