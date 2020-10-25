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Подсчитано число взрывов на орбите с начала космической эры

Иван Линдеманн
04:13 25.10.2020
Треть данных взрывов связана с детонацией остатков топлива в отработавших спутниках, ступенях ракет-носителей и разгонных блоков по причине их нагрева Солнцем.
Подсчитано число взрывов на орбите с начала космической эры
© Фото: John Pulsipher, globallookpress

С 1957 года на околоземной орбите произошло более 500 разрушений искусственных космических объектов. О этом сообщило Европейское космическое агентство.

«С начала космической эры до конца 2019 года было 561 подтвержденное разрушение на околоземной орбите», сказано в ежегодном отчете ЕКА.

Треть данных взрывов связана с детонацией остатков топлива в отработавших спутниках, ступенях ракет-носителей и разгонных блоков по причине их нагрева Солнцем. Еще 23% - это результат отделения от космических аппаратов кусков изоляции и солнечных батарей.

Следующие 19% - неизвестные причины, 10% - намеренные действия, 2% - результат столкновения с другим объектом.

Только в этом году было зафиксировано несколько взрывов искусственных объектов. Например, в феврале разрушилась третья ступень советской ракеты-носителя «Циклон-3». В мае взорвался тороидальный сбрасываемый блок баков российского разгонного блока «Фрегат-СБ». В июле разрушилась вторая ступень японской ракеты-носителя H-2A.

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