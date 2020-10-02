Сильный ветер мешает потушить пожары в Ростовской области

В настоящий момент на территории Ростовской области зарегистрировано примерно 30 пожаров различной площади, находящихся в активной фазе. Соответствующие данные приводит пресс-служба губернатора региона Василия Голубева.

Для тушения возгораний на места направлены специалисты из области, а также их коллеги из Краснодарского и Ставропольского краев.

В настоящее время расчета продолжают попытки по ликвидации огня. Тушению пламени мешает сильный ветер с порывами, доходящими до 30 метров в секунду.

Как сообщил глава региона, погодные условия пока не дают возможности для полноценного использования авиации. Так, вертолеты при таких условиях применяться не могут.

«Сегодня один самолет Ил-76 работал в районе Цимлянска», - указал губернатор.

В одном из населенных пунктов области, хуторе Муравлев, пожары задели хозяйственные постройки и четыре жилых дома.