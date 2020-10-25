Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Гидрометцентре прогнозируют аномально теплый конец октября

Тамара Астапенкова
03:09 25.10.2020
По словам Романа Вильфанда, особенно яркие аномалии ожидаются в Якутии и на Чукотке.
В Гидрометцентре прогнозируют аномально теплый конец октября
© Фото: Konstantin Kokoshkin globallookpress

Практически на всей территории России в конце октября установится аномально теплая погода. Ожидается, что температурный фон будет выше нормы на 10 – 15 градусов на азиатской части страны, на 4 градуса - на европейской территории. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Практически вся территория России будет с положительными аномалиями на следующей неделе. Теплые воздушные массы с юга будут на европейской территории, на азиатской территории - очень теплые массы с Тихого океана», - объяснил ТАСС Вильфанд.

Он отметил, что особенно яркие аномалии ожидаются в Якутии и на Чукотке, где дневные температуры будут около нуля, а ночные – от 10 до 15 градусов мороза.

«В европейской части России хорошая и комфортная погода устанавливается. Температура будет существенно выше нормы - примерно на четыре градуса», - рассказал Вильфанд.

Ранее синоптики заявили, что октябрь 2020 года в Центральной России может стать самым теплым, начиная с 1967 года. После 25 октября регион окажется под влиянием антициклона с запада. Таким образом, вероятность осадков сократится до минимума, а из-за туч начнет выглядывать солнце.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.