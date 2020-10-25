В Гидрометцентре прогнозируют аномально теплый конец октября

Практически на всей территории России в конце октября установится аномально теплая погода. Ожидается, что температурный фон будет выше нормы на 10 – 15 градусов на азиатской части страны, на 4 градуса - на европейской территории. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Практически вся территория России будет с положительными аномалиями на следующей неделе. Теплые воздушные массы с юга будут на европейской территории, на азиатской территории - очень теплые массы с Тихого океана», - объяснил ТАСС Вильфанд.

Он отметил, что особенно яркие аномалии ожидаются в Якутии и на Чукотке, где дневные температуры будут около нуля, а ночные – от 10 до 15 градусов мороза.

«В европейской части России хорошая и комфортная погода устанавливается. Температура будет существенно выше нормы - примерно на четыре градуса», - рассказал Вильфанд.

Ранее синоптики заявили, что октябрь 2020 года в Центральной России может стать самым теплым, начиная с 1967 года. После 25 октября регион окажется под влиянием антициклона с запада. Таким образом, вероятность осадков сократится до минимума, а из-за туч начнет выглядывать солнце.