В стране и мире Госдеп США объявил о перемирии в Нагорном Карабахе Алексей Курильченко По сообщениям Госдепартамента, режим прекращения огня вступит в силу утром понедельника. © Фото: Adrien Vautier globallookpress Представители Госдепартамента США объявили о введении режима прекращения огня в Нагорном Карабахе. Ранее о намерении разрешить ситуацию в зоне конфликта заявил президент США Дональд Трамп – сообщает агентство РИА Новости. «Прекращение огня по гуманитарным соображениям вступит в силу в 08.00 по местному времени ... 26 октября 2020 года. США способствовали ведению интенсивных переговоров между министрами иностранных дел и сопредседателями Минской группы (ОБСЕ), для того, чтобы Армения и Азербайджан приблизились к мирному разрешению нагорно-карабахского конфликта» - говорится в сообщении ведомства. Ранее, 9 октября, главы МИД Армении и Азербайджана прибыли в Москву по приглашению президента РФ. В ходе 10-часовых переговоров стороны конфликта договорились о прекращении огня в зоне конфликта, обмене пленными и телами убитых. Но в тот же день обе стороны стали обвинять друг друга в нарушении ранее установленной договоренности. Позже, 18 октября, была предпринята вторая попытка организовать гуманитарное перемирие и создать коридор для передачи тел погибших в зоне конфликта. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика